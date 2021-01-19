Евросоюз усилит роль евро как мировой резервной валюты, в том числе за счет создания деноминированных в евро активов, эмиссии специальных евробондов, создания цифрового евро, стимулирования более широкого использования евро странами-партнерами. Об этом говорится в опубликованной во вторник Еврокомиссией стратегии по повышению открытости, силы и устойчивости экономики и финансовой системы ЕС, передает ТАСС.

«Евросоюзу необходимо продвигать более сильную международную роль евро, стимулируя страны-партнеры расширять его использование, поддерживая создание деноминированных в евро активов и инструментов и укрепляя статус евро в качестве мировой резервной валюты», — говорится в документе.

В частности, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, представляя инициативу Еврокомиссии, сообщил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе, что Евросоюз намерен разместить новые долговые обязательства, деноминированные в евро, на сумму около 1 трлн к 2026 году.



«Мы разместим до 1 триллиона долговых обязательств, деноминированных в евро, к 2026 году, предоставив возможность инвесторам широко вкладываться в евро», — подчеркнул он. По его словам, за счет эмиссии этих евробондов Еврокомиссия, в частности, намерена финансировать программу восстановления экономики сообщества после пандемии объемом 750 млрд евро.