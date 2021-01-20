СберБанк может стать одним из крупнейших инвесторов в проекте создания лоукостера в центральной части России. Об этом ТАСС сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. По его словам, к проекту могут быть привлечены и другие инвесторы.

«Мы с президентом СберБанка Германом Оскаровичем Грефом ведем активные переговоры по созданию лоукостера. Он готовится стать одним из крупнейших инвесторов. Кроме СберБанка, мы, наверное, еще пригласим инвесторов — это нормальная конкуренция на рынке. В ближайшие три месяца мы более предметно уже можем на эту тему говорить», — сказал Савельев, добавив, что обсуждается создание лоукостера именно в средней полосе России.



По словам министра, 20 января в Росавиации пройдет совещание, на котором авиакомпании смогут высказать свою точку зрения о создании лоукостера внутри групп авиакомпаний как дочерних перевозчиков или на базе уже существующего перевозчика. По мнению Савельева, сейчас, во время снижения спроса на перевозки в период пандемии и ее последствий, рынок нуждается в низкобюджетных перевозках. Впрочем, министр не уверен, что идея создания лоукостера на базе уже существующей авиакомпании или использования гибридной модели перевозок удачна. Он отметил, что положительный опыт создания лоукостера из уже летающей компании есть только у австралийской Qantas.

По мнению Савельева, согласно мировым трендам, наиболее быстрый рост показывает именно сектор лоукостеров. Премиальный сегмент растет медленно. «Средний сегмент, в котором работают российские перевозчики, недолгий. Перевозчики должны будут принять для себя решение — или уйти в премиальный сегмент, или стать лоукостером», — сказал он.



Савельев считает, что наличие трех лоукостеров, учитывая уже летающую «Победу», полностью покроет спрос на низкобюджетные перевозки по России. Второй отечественный лоукостер, полагает министр, может появиться уже в 2022 году. При этом будет целесообразно, чтобы он осуществлял полеты из средней полосы России. Позже можно будет говорить о создании дальневосточной низкобюджетной авиакомпании.