Арбитражный суд Москвы отклонил иск Citibank, в котором он от лица держателей облигаций компании Russian Standard Ltd. (RSL), связанной с банком «Русский Стандарт», просил обратить взыскание на 49% акций банка.

Первая инстанция полностью отказала лондонскому филиалу Citibank в требованиях к владельцам заложенного пакета в 49% акций — ЗАО «Компания Русский стандарт» и ООО «Русский стандарт — Инвест», акционерам банка «Русский Стандарт» Рустама Тарико.

На момент подачи иска в сентябре 2020 года долг эмитента по облигациям и начисленным процентам оценивался в 757,2 млн долларов.

RSL в 2015 году выпустила облигации на сумму 451 млн долларов со ставкой купона 13% годовых и погашением в 2022 году. Эмитент допустил дефолт по ценным бумагам.

В залоге у Citibank с 2015 года находятся акции «Русского Стандарта», принадлежащие ответчикам, — 39,88% акций банка, которыми владеет ЗАО «Компания Русский стандарт», и 9,12% акций, собственником которых является ООО «Русский стандарт — Инвест». Залог обеспечивает обязательства эмитента облигаций RSL перед владельцами ценных бумаг. Параллельно стороны заключили трастовое соглашение, по которому Citibank стал трасти, доверительным управляющим инвесторов.

Ответчики иск не признали. По их словам, Citibank — ненадлежащий истец, так как к нему (по нормам российского права) не перешли права кредитора по договору залога, а сам договор является недействительным. При этом нормы английского права, на которые ссылается истец, в данном споре неприменимы.

Представитель истца обвинил ответчиков в злоупотреблении правом. По его словам, договор залога действует более пяти лет, и на него вкупе с трастовым соглашением ориентировались многочисленные покупатели облигаций RSL.