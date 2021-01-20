Банк «Уралсиб» предлагает новый продукт для бизнеса — виртуальную бизнес-карту Mastercard. Виртуальная карта выпускается в интернет-банке для бизнеса «Уралсиб — Бизнес Online» . Ее может выпустить действующий клиент (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), уже имеющий пластиковую бизнес-карту банка «Уралсиб».

Заполните заявку в «Уралсиб — Бизнес Online» и получите реквизиты виртуальной карты. После этого привяжите карту к мобильному устройству (мобильный телефон, часы, планшет и пр.) через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и совершайте повседневные операции.

С виртуальной картой доступны:

оплата товаров и услуг в сети Интернет (с использованием реквизитов карты);

оплата покупок в магазинах через POS-терминалы с использованием мобильных устройств везде в мире, где принимают к оплате карты Mastercard.

Держатели виртуальной бизнес-карты также могут зарегистрироваться в программе лояльности «Mastercard Бизнес-Бонус» , которая позволяет получать бонусы за покупки и обменивать их на скидки и предложения от партнеров в пяти категориях: бухгалтерия и финансы, образование и развлечения, реклама и продвижение, товары и услуги, транспорт и путешествия.

Банк «Уралсиб» активно развивает цифровые сервисы и продукты для бизнеса, формируя комплексную экосистему для предпринимателей, которая включает в себя широкую линейку финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «Банк «Уралсиб» и по телефону 8-800-700-77-16.

Справка:

ПАО «Банк Уралсиб» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor's и «B2» Moody's Investors Service, а также рейтинг Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг банка представлена в семи федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 января 2021 года насчитывает: шесть филиалов, 269 точек продаж, 1 483 банкомата, 522 платежных терминала.

Кроме собственной сети, банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.