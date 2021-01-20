Чистая прибыль Morgan Stanley по итогам 2020 года поднялась на 22% в годовом выражении и составила 10,996 млрд долларов, сообщила финансовая корпорация. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, выросла за год на 23%, до 10,5 млрд долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 6,46 доллара против 5,19 доллара в 2019 году. Консолидированная чистая выручка Morgan Stanley по итогам отчетного периода достигла 48,198 млрд долларов, увеличившись на 16% по сравнению с предыдущим годом.

В релизе отмечается, что показатели по чистой прибыли и выручке за год (11 млрд и 48 млрд долларов соответственно) стали рекордными.

Чистая прибыль Morgan Stanley по итогам IV квартала 2020 года поднялась в полтора раза в годовом выражении и достигла 3,385 млрд долларов. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, выросла в 1,6 раза и достигла 3,266 млрд долларов.

Разводненная прибыль на акцию составила 1,81 доллара против 1,3 доллара, а скорректированная — 1,92 доллара, в то время как аналитики ожидали показатель в 1,3 доллара. Выручка составила 13,64 млрд долларов, на 26% превысив показатель предыдущего года, что оказалось лучше прогноза аналитиков, ожидающих показатель на уровне 11,5 млрд долларов.

Morgan Stanley улучшил прогноз по курсу рубля на 2021 год

«Бычий» взгляд на российскую валюту сохранится.