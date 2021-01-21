Эффективность накоплений определяется в первую очередь целью — сберечь или приумножить, а во вторую — сроком, в течение которого планируется формировать портфель средств. Не в последнюю очередь важна и ликвидность вложений, то есть возможность оперативно дотянуться до денег в кубышке, если потребуются значительные денежные средства. Об этом рассказал агентству «Прайм» старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

«Однако стоит понимать, что в случае любых вложений всегда действует золотое правило — чем выше риск, тем выше доходность; схожее правило действует и в случае с ликвидностью — чем она выше, тем ниже доходность», — добавил он.

Так, например, денежные средства на текущем счете имеют минимальный уровень доходности (в случае наличия начислений процентов на остаток по счету), а в некоторых случаях доход может отсутствовать полностью, например «если хранить в национальной валюте под подушкой».

Наиболее безопасным, но и достаточно низкодоходным, является способ накопления на банковских вкладах. Если банк входит в систему страхования банковских вкладов, в случае отзыва лицензии государством гарантируется возврат денежных средств (до 1,4 млн рублей).

По словам Ферапонтова, банковские вклады — способ накопить деньги в долгосрочной перспективе, компенсируя инфляционные издержки.

«Альтернативой в случае долгосрочного характера вложений могут выступать валютные банковские вклады, которые выигрывают за счет колебаний купленной валюты — в этом случае необходимо следить за курсом и факторами, влияющими на нее. Как показывает практика, такие вклады выгодны в качестве длительных вложений, если правильно выбрать валюту», — указал эксперт.

Еще одна альтернатива — вложения в золото и другие драгоценные металлы, но не в физическом виде, путем покупки слитков и монет, а через обезличенные металлические счета. Однако необходимо учитывать то, что драгоценные металлы — это достаточно долгосрочный финансовый актив, который растет в цене на промежутках времени более трех лет.

Дополнительным способом накоплений могут являться «комплексные» пакеты, представляющие смесь накопительных, страховых и инвестиционных продуктов. За последнее десятилетие в российской банковской практике появились два таких представителя — накопительное страхование жизни и инвестиционное страхование жизни. Есть и брокерские счета, но клиент должен понимать особенности каждого из этих продуктов.

По мнению Ферапонтова, следует различать накопления и инвестиции. Накопления — это в первую очередь денежные средства, которые формируются гражданином на долгосрочной основе, и основная их цель — ликвидная надежная «подушка финансовой безопасности», которая в текущих экономических условиях и при низкой ключевой ставке имеет низкую доходность.

«А вот уже инвестиции — денежные средства, которые работают на себя путем вложения в желаемые финансовые и нефинансовые активы — ценные бумаги, паи, недвижимость, покупка-продажа валюты в рамках «игры на волатильность», — заключает эксперт.