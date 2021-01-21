🔹 Глубина экономического спада в 2020 году оказалась в России меньше, чем во многих развитых и развивающихся странах, но ускорилась инфляция, сообщил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что в конце года ряд макропоказателей вернулся даже к значениям, которые были до эпидемии. Глава государства также поставил задачу добиться полного восстановления рынка труда в стране до конца 2021-го и заявил о необходимости обсудить меры для выравнивания цен на жилье.



🔹 Банки сохранили собственные программы кредитных каникул даже после того, как обязывающий предоставлять отсрочку закон прекратил свое действие. Тем не менее спрос на реструктуризацию со стороны физлиц во время второй волны пандемии коронавируса упал в несколько раз по сравнению с весной. Количество заявок на отсрочку и реструктуризацию вернулось к «доковидным» значениям, отмечают опрошенные Банки.ру кредитные организации.

🔹 В России могут отменить или снизить транспортный налог для владельцев экологичного транспорта, в частности газомоторного, по всей стране. Эту меру прорабатывает Минэкономразвития, она будет внесена на рассмотрение в комплексный план повышения энергоэффективности российской экономики, рассказал представитель ведомства. Такая мера — вероятный способ улучшить экологическую ситуацию в стране и снизить выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов от транспортных средств в атмосферу.



🔹 Малые предприятия потеряли 2,8 трлн рублей оборота за 2020 год, говорится в исследовании Национального рейтингового агентства. После снятия ограничительных мер в III квартале потери бизнеса оказались выше, чем в первом полугодии. Показатели этого периода обусловлены снижением доходов населения и ухудшением ожиданий по длительности пандемии. По данным Росстата, в III квартале 2020-го реальные располагаемые доходы россиян сократились на 4,8% по сравнению с тем же периодом 2019-го.