Федеральный бюджет РФ по итогам 2020 года исполнен с дефицитом 3,8% ВВП, или 4,1 трлн рублей, сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

«Федеральный бюджет по итогам 2020 года исполнен с дефицитом 4,1 триллиона рублей, или 3,8% ВВП», — сказал Силуанов.

В конце декабря Силуанов говорил, что ожидаемый дефицит бюджета по итогам года составит 3,9% ВВП.

Согласно данным, опубликованным в четверг на сайте Минфина, объем поступивших доходов составил 18,72 трлн рублей, или 90,9% к общему объему утвержденных доходов. Исполнение расходов составило 22,82 трлн рублей, или 116,1% к общему объему утвержденных расходов и 95,7% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений. «Что касается расходов федерального бюджета, по итогам 2020 года они выросли более чем на четверть год к году, что отражает беспрецедентные масштабы поддержки в периоды пандемии и восстановления после снятия ограничений. По показателю прироста расходов Россия входит в топ-5 стран группы «большой двадцатки», — сказал Силуанов.

Федеральная налоговая служба в 2020 году перечислила в бюджет 10,98 трлн рублей, или 83,4% к прогнозным показателям доходов бюджета, Федеральная таможенная служба перечислила в бюджет в прошлом году 4,75 трлн рублей, или 86,7% к прогнозу, другие федеральные органы — 2,99 трлн рублей, или 153,4% к прогнозу, говорится на сайте Минфина.

Динамичное поступление оборотных налогов позволило исполнить бюджет-2020 лучше ожиданий и отражает восстановление деловой активности, сообщил министр.

«Фактическое исполнение оказалось лучше ожидаемого. Такой результат достигнут в первую очередь благодаря более динамичному поступлению ненефтегазовых доходов. Это касается прежде всего оборотных налогов: НДС, импортных пошлин, акцизов. Например, поступления НДС выросли более чем на 15% год к году в четвертом квартале 2020 года после временного снижения во втором — третьем кварталах, что отражает восстановление потребительского спроса во втором полугодии», — отметил Силуанов.

По его словам, поступления в бюджет НДФЛ в 2020 году выросли более чем на 3%, что говорит об устойчивости трудовых доходов граждан. Силуанов отметил, что динамика поступлений отражает восстановление деловой активности.