Деловая активность малого и среднего бизнеса (МСБ) в декабре находилась в зоне снижения и составляла 46,5 пункта, говорится в исследовании настроений МСБ, организованного Промсвязьбанком совместно с «Опорой России». Эта компонента приблизилась к показателям февраля прошлого года, когда бизнес еще работал без ограничений.

Компонента продаж в декабре показала рост фактических значений при одновременном ухудшении ожиданий на следующие три месяца. Рост выручки отметили 16% предпринимателей, что на 5% больше, чем месяцем ранее.

Количество тех, кто сокращал продажи, практически не изменилось с ноября и составило 53%. Ожидания бизнеса по выручке на ближайшие три месяца говорят о тенденции к ухудшению ситуации: в декабре дальнейшего сокращения продаж ожидал 51% респондентов, что уже на 6% больше, чем месяцем ранее, роста выручки ждет практически то же количество опрошенных бизнесменов, что и в ноябре ( 12%).

Длительное ухудшение ожиданий может говорить о новой волне снижения деловой активности МСБ в I квартале 2021 года.

Исследование: доступность кредитов для бизнеса в ноябре достигла исторического максимума Деловая активность снизилась по отношению к прошлому месяцу.

Согласно исследованию, увеличилось число респондентов, отметивших как увеличение, так и сокращение персонала. Доля респондентов, расширявших штат, увеличилась до 9%, а доля планирующих наем новых сотрудников выросла лишь на 1% по отношению к ноябрю и составила 13%. Доля компаний, сокращавших сотрудников, также выросла с 17% до 19%, а ожидания на ближайшие три месяца немного ухудшились: увольнять сотрудников планируют 10% предпринимателей.

Компонента инвестиций увеличилась и составила 54,6 пункта. Она практически достигла максимума, зафиксированного в начале 2020 года. Доля предпринимателей, наращивающих инвестиции в бизнес, в декабре превысила сокращения: 22% расширяли бизнес, а 15% изымали средства из компании. Доля организаций, планирующих рост инвестиций, выросла на 3% и составила 21% от всех опрошенных предпринимателей, хотя число тех, кто ожидает сокращения инвестиций, выросло незначительно — с 8% до 9%.

Компонента кредитов немного снизилась, оставшись при этом вблизи рекордно высоких значений прошлого месяца. Сокращение связано со снижением доли предпринимателей, которые подавали заявку на кредит и получили одобрение, — с 14% до 12%. Третий месяц подряд растет доля тех, у кого уже есть действующий кредит: в декабре она выросла до 17%.