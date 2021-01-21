Банк «Вологжанин» ввел новый вклад «Социальный». Он оформляется клиентам, получающим пенсионные выплаты на дебетовую карту банка «Мир Пенсионная».

Депозит открывается в сумме от 50 тыс. до 1,5 млн рублей на 370 дней. Процентная ставка составляет 4,3% годовых. Ставка может быть увеличена на 0,2 процентного пункта при выполнении следующих условий:

ежемесячное поступление пенсий на карту «Мир Пенсионная» в течение 11 месяцев с момента открытия вклада;

ежемесячный объем расходных безналичных операций по карте «Мир Пенсионная» не менее 5 тыс. рублей в течение 11 месяцев с момента открытия вклада.

Дополнительные взносы и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования.