Основные фондовые торги в России завершились в четверг падением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 1,27% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 3 422,67 пункта. Индекс РТС опустился на 1,55% — до отметки 1 463,84.

Акции Мосбиржи снизились в цене на 2,87%, «Газпрома» — на 2,67%, «Яндекса» — на 2,23%, «Магнита» — на 2,01%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,65%, СберБанка — на 1,45%, МТС — на 1,32%, Mail.ru — на 0,68%, «Норникеля» — на 0,23%, «Полюса» — на 0,13%.



«В четверг российский фондовый рынок продемонстрировал существенное снижение на умеренно негативном внешнем фоне. Поводом к продажам выступила активизация коррекционных настроений на рынке энергоносителей... При этом динамика западных фондовых площадок не давала дополнительных стимулов к снижению», — комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Внешний фон не способствовал столь сильному снижению нашего рынка, — отмечает эксперт. — Более того, на старте торгов в российских бумагах преобладали покупки, что позволило индексу Мосбиржи практически вплотную подойти к отметке 3 500 пунктов. Однако удержать позиции не получилось. В дальнейшем, в отсутствие стимулов для роста и на опасениях возможного углубления коррекции в ценах на нефть, инвесторы предпочли перейти к фиксации прибыли по длинным позициям в российских бумагах, что привело к уходу индекса Мосбиржи на отрицательную территорию… Рынок пробил восходящий тренд, берущий начало от минимумов ноября, что может сигнализировать о вероятности углубления коррекции».

«Внешний фон выглядит неоднозначным, но поводов именно для существенной распродажи в нем нет. Значит, инвесторы просто фиксируют прибыль», — рассуждает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.



По мнению аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, рынки пока «лишь продолжают снятие краткосрочной перекупленности». «Российские биржи еще обладают некоторым потенциалом краткосрочной коррекции, который реализуют при отсутствии веских оптимистичных сигналов. Если же заявлений о серьезных санкциях со стороны США или Европы в ближайшие дни не последует, инвесторы могут вернуться к осторожным покупкам отечественных активов», — полагает эксперт.

