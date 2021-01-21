Рубль ослабил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 73,78 рубля, что на 26 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 89,64 рубля (плюс 68 копеек).



С начала торгов было проведено около 51 тыс. сделок с долларом на 2,7 млрд долларов и 6,8 тыс. сделок с евро на 374,5 млн евро. Диапазоны по курсам составляли от 73,2 до 74,01 рубля за доллар и от 88,84 до 89,82 рубля за евро.

«Ослабление рубля прошло на фоне снижения цен на нефть и разнонаправленной динамики валют развивающихся стран. При этом пара доллар/рубль продолжила удерживать позиции в нижней половине диапазона 73—75 рублей. На наш взгляд, данный коридор останется актуальным для американской валюты в ближайшие сессии. Также сохраняются риски перехода в его верхнюю половину, что может быть вызвано ухудшением внешней конъюнктуры в случае выхода слабых предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США», — комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«В целом уход от риска преобладал и на большинстве других валютных площадок развивающихся рынков и отражал коррекцию после положительной динамики валют EM, вызванной ожиданиями новых экономических стимулов в США, — указывает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. — Вместе с рублем в четверг снижались бразильский реал, индийская рупия, мексиканский песо. Гораздо большие потери российская валюта несла в паре с евро, чей рост повторял уверенное укрепление на международных рынках после заседания ЕЦБ и выступления его главы… На международных рынках евро заметно укреплялся против американского доллара и японской иены. В результате давления евро индекс доллара к корзине шести основных мировых валют терял к вечеру около 0,3%, объективно не отражая при этом глобального усиления аппетита к риску».

