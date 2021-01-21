Ключевое влияние на рынок нефти в 2021 году будут оказывать политика стран ОПЕК+ и пандемия коронавируса. Сланцевая отрасль в США еще два-три года не сможет достичь докризисных уровней. Такой прогноз содержится в отчете старшего директора по корпорациям рейтингового агентства Fitch Дмитрия Маринченко, передает ТАСС.

Цены на нефть активно растут с октября 2020 года на фоне организованного сокращения добычи нефти в странах соглашения ОПЕК+, снижения запасов и на фоне оптимизма инвесторов, ожидающих массовой вакцинации населения от коронавируса, пишет Маринченко. «Однако низкий спрос, обусловленный новыми локдаунами, продолжит оказывать давление на цены нефти, особенно в первом полугодии», — считает он.

Наиболее заметно мировой спрос на нефть может снизиться в I квартале — до 94,1 млн баррелей в сутки, что на 0,4 млн меньше, чем в IV квартале 2020 года, отмечало ранее Международное энергетическое агентство. Все же это выше, чем весной, когда спрос катастрофически просел до 83,1 млн баррелей в сутки.

Положительный эффект для нефтяного спроса от программ вакцинации может быть виден не раньше, чем через несколько месяцев, когда в кампанию будет вовлечена критическая масса населения, полагает эксперт. Одновременно с этим нестандартное решение по добыче на январской встрече приняли министры ОПЕК+. Суть его заключается в том, что Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте, в то время как все остальные члены соглашения взяли на себя дополнительное бремя сокращений. По мнению Маринченко, в будущем это может привести к росту разногласий в альянсе, «потенциально делая решения союзников менее эффективными».



Падение добычи нефти в США, вызванное пандемией, также помогло стабилизации рынка нефти. Так, во II квартале 2020 года американская добыча достигла 10 млн баррелей в сутки, что на 2,25 млн ниже уровня, достигнутого в предыдущем квартале. К 2021 году добыча в США несколько восстановилась, но ее объем все еще на 57% меньше, чем в начале 2020 года. «Сланцевая добыча в США может еще в течение двух-трех лет не достичь докризисных уровней, так как производители все еще озабочены оптимизацией затрат и возвратом инвестиций, а не ростом добычи», — уверен он.