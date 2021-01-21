Севергазбанк снизил процентные ставки и увеличил сумму кредита по программам военной ипотеки, говорится в релизе финучреждения.

«Теперь воспользоваться ипотечными программами на приобретение жилья и рефинансирование ипотеки можно по ставке на 0,5% меньше. Таким образом, финансирование жилья по программам «Военная ипотека» и «Рефинансирование военной ипотеки» доступно по ставке 7,5% годовых», — уточняют в банке.

Кроме того, увеличена максимальная сумма выдаваемого ипотечного кредита по трем программам: «Военная ипотека» (до 3 510 000 рублей, «Семейная ипотека для военнослужащих» (до 4 620 000 рублей), «Льготная военная ипотека 2020» (до 3 955 000 рублей).