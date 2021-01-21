Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило Банку ДОМ.РФ долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «BB+» с «позитивным» прогнозом. Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства.

РДЭ на уровне «BB+» обусловлен умеренной вероятностью поддержки банка со стороны государства исходя из того, что Россия через финансовый институт развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» является конечным собственником банка, а также исходя из роли кредитной организации в реализации политики по поддержке жилищного строительства; также учтено предоставление банку в последнее время значительной капитальной поддержки (83 млрд рублей в 2019—2020 годах). Разница в две ступени между РДЭ банка и суверенным рейтингом РФ («BBB» со «стабильным» прогнозом) отражает ограниченные на данный момент (хотя и увеличивающиеся) продолжительность и объемы кредитования со стороны банка в рамках вышеуказанного статуса.

«Позитивный» прогноз предполагает возможное сокращение разницы между рейтингом банка и рейтингом РФ до одной ступени в ближайшие 12—18 месяцев по мере наращивания банком кредитования в рамках отведенной ему государством роли и его более активного вовлечения в реализацию стратегии «ДОМ.РФ».



Рейтинги Банка ДОМ.РФ обусловлены исключительно государственной поддержкой с учетом его фокусировки на реализации госполитики. Рейтинг устойчивости банку не присваивается.