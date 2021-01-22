РГС Банк зарегистрировал дополнительный выпуск ценных бумаг, за счет которого получит в капитал 7,3 млрд рублей, пишет «Коммерсант» . Дополнительные средства должны помочь банку войти в тройку лидеров по выдаче автокредитов. Акции будут размещаться по закрытой подписке в пользу банка «ФК Открытие» (принадлежит 96,26% акций РГС Банка) до конца I квартала.

По данным банка, по итогам 2020 года объем портфеля автокредитов достиг 35,8 млрд рублей, увеличившись за год в 5,4 раза. Следующая цель — занять уже первое — второе место по выдаче автокредитов в России. По словам предправления РГС Банка Алексея Токарева, дальнейшие планы по докапитализации будут корректироваться в зависимости от текущих бизнес-задач и конъюнктуры рынка.

По словам экспертов, активы РГС Банка динамично растут преимущественно за счет кредитов по основному профилю бизнеса банка, рост обусловлен как отложенным спросом на автомобили из-за последствий локдауна и пандемии в начале года, так и в связи с развитием гибкой продуктовой линейки и сервисов для автолюбителей, которые должны способствовать притоку клиентов для банка в перспективе. Также РГС Банк растет за счет активной работы с дилерами, возможного доступа к широкой базе клиентов «Росгосстраха» по страхованию, если они ее используют, а также беззалоговых предложений, считают эксперты.

Одним из основных драйверов рынка автокредитования по-прежнему будет льготная госпрограмма, которая действует до конца 2023 года, свою роль будет играть и фактор ключевой ставки, которая сейчас находится на достаточно низком уровне, а также конкуренция игроков, которая позволяет выдавать кредиты на более привлекательных для клиентов условиях, прогнозируют аналитики. В нынешнем году не ожидается падения спроса на автокредиты, в том числе из-за возобновления льготных программ.