📰 Эксперты увидели предпосылки к снижению цен на молоко, мясо и овощи, пишет «Российская газета» . По словам руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрея Дальнова, в 2021 году и в последующие несколько лет укрупнение будет происходить в молочном животноводстве, переработке мяса и тепличном овощеводстве. Рост конкуренции на рынке мясного сырья заставляет производителей снижать затраты, повышать производственную эффективность и рентабельность бизнеса. Активные игроки адаптируются к меняющимся условиям и стремятся выйти в новые сегменты. А бенефициаром станет потребитель, который получит более низкие цены и качественный продукт, считает Дальнов.

📰 Котировки платины обновили четырехлетний максимум, превысив 1 150 долларов за унцию, пишет «Коммерсант» . С начала года она подорожала более чем на 8%, заметно опередив другие драгоценные металлы. Опережающие темпы роста платины связаны с ожиданиями восстановления мировой экономики и глобальным переходом на чистую энергетику. В таких условиях растет интерес к металлу прежде всего со стороны автомобильной промышленности — платина используется в качестве автомобильных катализаторов. По оценке экспертов, в этом году цены могут достигнуть 1,3—1,4 тыс. долларов за унцию.

📰 Минсельхоз поддержал предложение Госдумы легализовать отели в частных домах — пока речь идет о сельской местности, пишут «Известия» . Об этом изданию сообщила депутат, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Сегодня под запрет использования жилых зданий для предоставления гостиничных услуг попадают 350 тыс. мини-отелей и гостевых домов только в Краснодарском крае и Крыму, пояснила она. Для решения этой проблемы в нижней палате парламента будет создана профильная рабочая группа. В Совете Федерации также считают необходимым пересмотреть действующие нормы. Тем временем жители курортных городов, для которых размещение туристов — зачастую единственный источник дохода, пытаются спасти свой бизнес: кто идет в суды, кто переходит в ряды самозанятых.

📰 Цена биткоина опустилась до 29,3 тыс. долларов, пишет РБК . Это самое низкое падение с 4 января, ранее, 8 января, биткоин поднимался до максимальной в истории цены — свыше 41 тыс. долларов. По мнению экспертов, снижение стоимости криптовалюты во второй половине января является только началом падения: в течение нескольких ближайших недель цена биткоина может уменьшиться еще на 30—40%, до 24—26 тыс. долларов. Бывший ведущий экономист банка Merrill Lynch и президент Rosenberg Research Дэвид Розенберг ранее называл ситуацию на рынке биткоина «самым большим «пузырем» и заявлял о ненормальности роста цены криптовалюты.

