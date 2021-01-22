ВТБ поддерживает предложение о пролонгации программы льготной ипотеки, сообщил заместитель президента — председателя правления кредитной организации Анатолий Печатников. По его мнению, это станет последовательным шагом по сохранению доступности жилищных кредитов для населения на крайне благоприятных условиях.



«Субсидии государства своевременно и эффективно поддержали граждан и строительную отрасль и во многом способствовали рекорду российского ипотечного рынка, который в прошлом году превысил 4 трлн рублей по объему продаж. При этом важно, чтобы экономическая выгода для покупателей не перекрывалась ростом цен на недвижимость. На наш взгляд, в этом заключается основная задача правительства по реализации условий госпрограммы на 2021 год. Поэтому точечные решения о продлении госпрограммы в том или ином регионе считаем абсолютно взвешенным и разумным подходом, — говорится в комментарии Печатникова. — В линейке российских банков средние ставки по ипотеке, которые во многом зависят от ключевой ставки ЦБ РФ, пока еще не достигли уровня в 6,5%, поэтому у граждан сохраняется стимул решить свой жилищный вопрос с максимальной выгодой. На сегодняшний день каждый четвертый ипотечный кредит в России оформляется именно в рамках госпрограммы (объем выдач по ней превысил 1 трлн рублей), и мы не ожидаем сокращения спроса в период ее действия».

В банке замечают, что сниженная ставка благотворно влияет на семейный бюджет российских заемщиков. Согласно статистике ВТБ, средний размер платежа по ипотеке к концу прошлого года снизился с 30% до 25% от дохода ипотечных клиентов. Сохраняется и высокий уровень их платежной дисциплины, чему способствует возможность рефинансирования ранее оформленных кредитов. «В очередной раз подчеркнем, что сниженные ставки и продление условий льготной ипотеки, по нашей оценке, не должны стать поводом для возникновения на рынке России ипотечного пузыря», — отмечает представитель банка.

Дополнительную поддержку получит и строительная отрасль, добавляет Печатников. В прошлом году госпрограмма способствовала сохранению темпов ввода нового жилья, привлечению новой рабочей силы, развитию смежных отраслей экономики. Пролонгация ее условий будет стимулировать рост числа новых проектов в строительном секторе и позволит удержать набранный высокий темп строительства комфортного жилья для граждан России, обеспечив выполнение национальных задач.