Экономика еврозоны практически неизбежно столкнется со второй волной рецессии в связи с ужесточением ограничительных мер, направленных на сдерживание распространения нового коронавируса. Такой прогноз представило в пятницу исследовательское агентство IHS Markit, передает ТАСС.

«Вторая волна экономического спада в еврозоне начинает казаться все более неизбежной, поскольку ужесточение ограничений в связи с коронавирусом в январе привело к еще большим потерям для бизнеса. Объем производства снижается все более быстрыми темпами, что было вызвано ухудшением условий в секторе услуг и ослаблением роста промышленного производства до самого низкого уровня за семь месяцев восстановления этого сектора», — сказал главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон и подчеркнул, что ожидает «менее серьезного спада», чем весной прошлого года.



«Применение вакцин тем временем способствовало появлению высокой степени уверенности в перспективах на предстоящий год, хотя недавний рост числа случаев заражения вирусом вызвал некоторое снижение оптимизма», — отметил Уильямсон и предположил, что экономика еврозоны будет расти по мере того, как набирает обороты кампания по вакцинации населения.