📰 Карамель, зефир, пастила, мармелад, кексы, торты и пирожные могут подорожать, пишут «Известия» . Об этом предупредил исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Вячеслав Лашманкин. Кондитерские компании столкнулись с тем, что производители не готовы продавать им продукцию по фиксированной цене в 36 рублей за 1 кг. Этот уровень был определен соглашением о стабилизации цен в декабре 2020 года. В январе изготовители сладостей смогли приобрести сахар лишь за 39—44 рубля за 1 кг в зависимости от региона, рассказал Лашманкин. Сахара по 36 рублей за 1 кг для промышленных потребителей сегодня попросту нет, сказал он. Финального решения о том, что фиксированные цены относятся лишь к оптовой и розничной торговле, пока не принято, поэтому ассоциация не обращалась с этой проблемой в Минсельхоз.

📰 В ближайшие три года на программы субсидирования производителей сельхозтехники и льготного лизинга запланировано выделить 36,7 млрд рублей, пишет «Российская газета» . Только в 2021 году это поможет купить фермерам более 22 тыс. единиц необходимых техсредств, рассказали в Минпромторге. На стимулирующие программы будет направлена и часть утилизационного сбора. Благодаря тому что государство своевременно направило средства на поддержку спроса на коммерческую технику, российский рынок грузовиков, по разным оценкам, упал всего лишь на 5—7%. А российские производители не только не ушли в минус, а, наоборот, нарастили продажи.

📰 Биткоин на торгах 21 января обрушился на 17%, оказавшись ниже отметки 30 тыс. долларов, пишут «Известия» . Хотя волатильность криптовалюты стала уже привычным делом, это падение стало самым тяжелым за последние девять месяцев. Довольно сильный спад затронул практически все криптовалюты, в том числе и эфириум, ранее укрепившийся почти втрое. Позднее случился отскок, но зафиксироваться биткоин смог только на уровне 32—33 тыс. долларов, что очень далеко от исторических максимумов. В целом коррекция на бурно растущем рынке снесла разом более 200 млрд долларов капитализации. Пока трудно сказать, достиг ли биткоин долговременного потолка, но аналитики считают, что со временем он неизбежно потеряет статус тихой гавани, защищающей от потрясений на рынке.

📰 Международные инвесторы рекордными за два года темпами наращивают вложения на российском долговом рынке, пишет «Коммерсант» . Уверенный приток средств в этот класс российских активов продолжается 28-ю неделю подряд, за это время суммарный объем поступивших инвестиций превысил 2,6 млрд долларов. За минувшую неделю они инвестировали 170 млн долларов, а с начала года — уже более 320 млн долларов. Нерезиденты скупают российские долговые бумаги, несмотря на рост политических рисков, поскольку на мировом рынке ощущается дефицит доходных, но при этом надежных облигаций. Повышение интереса к облигациям российских компаний происходит на фоне роста популярности фондов развивающихся стран. По данным BCS Global Markets, притоки в фонды облигаций категории GEM по итогам прошлой недели составили 2,7 млрд долларов — самый большой приток в эту категорию фондов с декабря 2019 года.

📰 В России предложили ограничить шумные ремонтные работы в жилых домах до трех дней в неделю, но не распространять норму на новостройки, пишут «Известия» . С инициативой внести такие изменения в законодательство выступили в Общественной палате РФ, соответствующее письмо направлено главе Минстроя Иреку Файзуллину. Идею поддержали в «Деловой России», эксперты общественного совета при Минстрое и в Госдуме. Сегодня шумные ремонтные работы разрешены восемь часов в сутки, кроме воскресенья и праздников. Но длительный сильный шум мешает работать удаленно и негативно сказывается на здоровье, считают авторы инициативы.

📰 Не менее 1 млн используемых в ЖКХ «умных» счетчиков электроэнергии могут оказаться вне закона, предупредили в МТС, «МегаФоне», «Вымпелкоме» и Tele2. Об этом пишет «Коммерсант» . Проблема в том, что применяемый в приборах зарубежный стандарт передачи данных не вошел в утвержденный в конце декабря перечень допустимых, в отличие от менее распространенного отечественного аналога. Перечень утвержден приказом Минцифры 30 декабря 2020 года, единственным допустимым протоколом передачи данных в системах учета электроэнергии признан отечественный NB-Fi. В Минцифры обещают оставить список чисто рекомендательным, необязательным к исполнению.