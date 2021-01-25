Министерство юстиции зарегистрировало «Национальный союз частных трейдеров и инвесторов на финансовых рынках», который занимается защитой прав и интересов граждан как на финансовых рынках, так и на рынках криптовалют. Об этом сообщили в некоммерческой организации, учредителями которой стали частные трейдеры и инвесторы, а также биржевые эксперты и юристы. Одним из главных направлений деятельности союза станет работа над совершенствованием правового регулирования финансового рынка России. В частности, вопросов работы трейдеров как на классических, так и на новых рынках, сообщил соучредитель союза и председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Ассоциации юристов России Александр Журавлев.

Импульсом к созданию независимой от индустрии организации стало беспрецедентное падение котировок фьючерсных контрактов на нефть марки Light Sweet Crude Oil (WTI) на бирже NYMEX (CME Group) в апреле 2020 года. Тогда цена фьючерса впервые в истории опустилась до отрицательных значений — вплоть до минус 40,32 доллара за баррель. Московская биржа была вынуждена прервать торги на нижней границе ценового коридора в 8,84 доллара за баррель, в то время как торги фьючерсом на NYMEX продолжались. После окончания сессии Мосбиржа объявила, что все контракты будут закрыты в соответствии с ценой, которая определяется NYMEX, — по минус 37,63 доллара за баррель. В результате многие участники торгов понесли серьезные потери.

«Из-за неготовности брокерской и биржевой индустрии множество трейдеров по всему миру потеряли огромные деньги. При этом практически везде, кроме России, индустрия компенсировала в досудебном порядке пострадавшим трейдерам потери от отрицательных цен, понимая, что в их правовой и регуляторной системе ответственность за подобные случаи лежит не на трейдерах, а на индустрии», — заявил председатель союза Илья Коровин. Он добавил, что триггером для создания союза была именно невозможность достижения компромисса с торговой площадкой в вопросе урегулирования потерь.

«Сегодня трейдер оказывается самым незащищенным участником рынка, хотя, казалось бы, именно он приносит на рынок свои деньги. <…> Я уверен, что союз станет важным участником системы защиты трейдеров, в том числе юридической», — считает соучредитель союза адвокат Дмитрий Кравченко. По его словам, в рамках организации частным трейдерам и инвесторам будет оказана юридическая защита в случае нарушений их прав со стороны брокеров, бирж и других игроков.