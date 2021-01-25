🔹 Перевод денег по исполнительным листам может быть ограничен российской юрисдикцией: Минюст и Банк России совместно с участниками рынка разрабатывают законопроект о запрете зачисления средств по таким документам сразу на счета за рубежом. Для получения возмещения по исполнительному листу компания или гражданин обязаны будут иметь счет в российской кредитной организации. Правило распространится в том числе на нерезидентов.

🔹 Банки планируют расширить перечень дистанционных операций своим клиентам, сдавшим слепки лица и голоса. С помощью слепков лица из единой биометрической системы (ЕБС) в контакт-центре ВТБ планируется предоставлять сервисы и услуги, которые ранее были доступны только в офисе, например, разблокировку карт. А сервис банка «Ак Барс», основанный на собственной базе слепков, можно будет использовать для подписания документов и подтверждения важных операций.

🔹 В связи с регулированием цен на ряд продуктов питания существуют риск возникновения дефицита, а также последующего разгона цен, пришли к выводу в Счетной палате. На конец 2020 года инфляция составила 4,91% и превысила как прогноз Минэкономразвития (3,8%), так и осенние ожидания Банка России (4,2%). Это самый высокий показатель за последние пять лет, однако в условиях мирового кризиса, сопровождавшегося заметным ослаблением курса рубля, рост потребительских цен в пределах 5% можно назвать умеренным, считают аудиторы.

🔹 Из чего формируется накопительная часть пенсии, где ее искать и что с ней делать? Об этом вы узнаете в новом выпуске Fingram.

