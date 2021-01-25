Прибыль Реалист Банка по итогам 12 месяцев 2020 года составила 394,5 млн рублей, что почти на 30% больше, чем в 2019 году (305,9 млн рублей), а капитал банка достиг 4,1 млрд рублей, что на 40% больше по сравнению с 2019 годом (2,9 млрд рублей), говорится в релизе финучреждения.

Активы банка за отчетный период выросли на 40% — с 13,5 млрд до 19 млрд рублей.



«При этом норматив достаточности собственных средств (капитала), который является одним из наиболее важных показателей надежности финансовых организаций, на 1 января 2021 года составил 16,3% (минимальное значение с учетом надбавок, установленное регулятором, — 10,5%), что на 45% выше, чем в прошлом году. Почти на 50% выросли также нормативы достаточности базового капитала и достаточности основного капитала, составив 15,045% каждый», — сказано в сообщении.