Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки и условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Норвик Банк предлагает посетителям Банки.ру вклад «Лови промокод» на специальных условиях. Чтобы оформить депозит с повышенной ставкой, нужно подать заявку на сайте Банки.ру и получить промокод. Предложение действует до 28 февраля 2021 года.

Кубаньторгбанк ввел вклад «Скоро весна». Оформить депозит можно на 181 день под 4,7% годовых. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. По вкладу возможны дополнительные взносы суммами от 1 тыс. рублей, а также расходные операции до суммы неснижаемого остатка (10 тыс. рублей). Выплата процентов осуществляется ежемесячно на текущий счет.

Новикомбанк предлагает «Вклад на 5». Срок депозита — 367 дней. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей, максимальная — неограниченна. Доходность составляет 4,5—5% годовых. Предусмотрены дополнительные взносы в течение всего срока действия депозита. Минимальная сумма допвзносов неограниченна.

Интерпрогрессбанк ввел вклад «Гарантированный доход». Депозит открывается на 367 дней под 5% годовых. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Дополнительные взносы, расходные операции и пролонгация не предусмотрены. При досрочном расторжении договора, если средства находились на счете 181 день и более, проценты выплачиваются по ставке 4% годовых.

ВТБ ввел новый вклад «Большие возможности». Депозит открывается в сумме от 30 тыс. рублей либо 500 долларов США при обращении в отделение банка и от 1 тыс. рублей либо 100 долларов при оформлении онлайн. Сроки размещения средств — от 91 до 730 дней. Базовые процентные ставки — 2,85—3,25% годовых для вкладов в рублях, 0,01—0,4% годовых для депозитов в долларах. При подключении опции «Сбережения» процентная ставка увеличится на 1 процентный пункт для вкладов в рублях.

Промсельхозбанк предлагает вклад «Верный выбор». Депозит оформляется на 367 дней под 5% годовых. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

Экспобанк ввел два новых вклада: «Срочный ЭКСПО» и «Счастье». Депозит «Срочный ЭКСПО» открывается на срок от 91 до 1 500 дней в рублях, от 181 до 732 дней в долларах и от 91 до 732 дней в евро. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей или 500 долларов и евро. В рублях ставки составляют 4,1—5,4%, в долларах — 0,1—0,25%, в евро — 0,05—0,1% годовых. Срок вклада «Счастье» — 1 097 дней, он разделен на 12 периодов начисления процентов, каждый процентный период равен трем месяцам.

Акибанк ввел вклад «Праздничный!». Депозит оформляется на 186 дней под 4,5% годовых. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Абсолют Банк запускает акцию «Для влюбленных в деньги», в рамках которой повышает ставку по вкладу «Абсолютный максимум+» без опции пополнения до 5% годовых. Акция продлится до 5 апреля 2021 года.