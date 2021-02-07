Некоторые банки на текущей неделе запустили новые кредитные продукты или скорректировали условия по действующим займам. Разберемся в нововведениях.

Московский Индустриальный Банк вводит новые условия по программам потребкредитования «Кредит наличными» и «Рефинансирование». С 1 февраля 2021 года максимальная сумма кредита для всех участников зарплатных проектов банка составит 5 млн рублей, ставка сохраняется на уровне от 6,5% годовых.

Банк «Центр-инвест» трансформировал программу потребительского кредитования, снизив ставки, и ввел специальную программу лояльности для ответственных заемщиков. Снижение ставок составило 0,25—2,25 процентного пункта. Теперь потребительский кредит, в том числе для рефинансирования, доступен по ставке от 10,5% годовых на срок до пяти лет.

Банк «Ренессанс Кредит» понизил ставку по кредиту наличными. Теперь оформить кредит на любые цели можно по ставке от 6% годовых на сумму от 30 тыс. до 1 млн рублей на срок от года до пяти лет. Денежные средства могут быть получены в день обращения. Комиссия за выдачу кредита и его обслуживание не взимается.

СберБанк предложил клиентам новую услугу «Перенос платежа». Теперь заемщики cмогут при необходимости перенести очередной ежемесячный платеж по потребительскому кредиту на следующий месяц без вреда для кредитной истории. Сумма платежа при этом не изменится, увеличится лишь срок кредита.