ВТБ не ожидает резкого снижения ставок на российском рынке ипотеки в 2021 году, прогнозирует замруководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.

«Мы не ожидаем резкого снижения ставок. Программа льготной ипотеки, вероятно, будет после 1 июля модифицирована. Кроме того, существенная часть заемщиков уже воспользовалась благоприятной ситуацией и переоформила свои кредиты на новых условиях», — сообщил банкир ТАСС через пресс-службу ВТБ.

Дячкин также спрогнозировал сохранение спроса на рефинансирование ипотечных кредитов. «По нашим оценкам, спрос на рефинансирование в 2021 году сохранится, так как потенциал этого рынка еще не полностью исчерпан, но уже не будет столь агрессивным», — пояснил он.

По итогам 2020 года в общем объеме жилищных сделок банка ВТБ доля рефинансирования выросла с 13% до 27%. При этом, как следует из отчета аналитического центра «ДОМ.РФ», в минувшем году доля рефинансированных банками ипотек в общем объеме выдач таких кредитов достигла 13,7%, тогда как годом ранее этот показатель достигал 6,8%. Согласно оценке генерального директора «ДОМ.РФ» Виталия Мутко, сейчас рыночная ипотечная ставка составляет 8% годовых.