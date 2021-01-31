✅ Центробанк определил базовый уровень доходности вкладов на февраль 2021 года. По сравнению с январскими ориентирами базовая доходность в основном повысилась для вложений в рублях, долларах (но есть несколько исключений) и даже для одного сегмента в евро. Показатели, служащие ориентиром на февраль, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 января 2021 года.

✅ Российские банки заработали в 2020 году 1,6 трлн рублей. Такие данные представил ЦБ, отметив, что этот показатель всего на 0,1 трлн рублей, или на 6%, меньше прибыли за 2019 год. Доля активов банков, прибыльных по итогам 2020 года, составила 98%, что сопоставимо с 2019 годом. Однако медианное сокращение составило около 30%, в основном из-­за резервов, что более точно отражает последствия пандемии.

✅ Перевод денег по исполнительным листам может быть ограничен российской юрисдикцией: Минюст и Банк России совместно с участниками рынка разрабатывают законопроект о запрете зачисления средств по таким документам сразу на счета за рубежом. Для получения возмещения по исполнительному листу компания или гражданин обязаны будут иметь счет в российской кредитной организации. Правило распространится в том числе на нерезидентов.

✅ Среди государственных мобильных приложений, к которым относятся «Госуслуги Москвы» и «Активный гражданин», 88% имеют хотя бы один встроенный трекер, который передает данные третьим лицам — сторонним компаниям, говорится в аналитической записке АНО «Инфокультура». Большая часть трекеров, используемых в этих мобильных приложениях, принадлежит компаниям юрисдикции США (86%), а одно из приложений — «Услуги РТ» — использует трекер организации в юрисдикции Японии.

✅ Банки планируют расширить перечень дистанционных операций своим клиентам, сдавшим слепки лица и голоса. С помощью слепков лица из единой биометрической системы (ЕБС) в контакт-центре ВТБ планируется предоставлять сервисы и услуги, которые ранее были доступны только в офисе, например разблокировку карт. А сервис банка «Ак Барс», основанный на собственной базе слепков, можно будет использовать для подписания документов и подтверждения важных операций.

✅ Участники финансового рынка просят ЦБ разрешить продавать неквалифицированным инвесторам простые структурные продукты, причем с защитой капитала, без ограничений. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила соответствующее письмо в Банк России. В нем НАУФОР предлагает использовать механизм тестирования и предоставлять инвесторам полную и достоверную информацию о финансовом инструменте и связанных с ним рисках.

✅ Из чего формируется накопительная часть пенсии, где ее искать и что с ней делать? Об этом вы узнаете в новом выпуске Fingram.

