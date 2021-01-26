За циклом повышения цен на зерновые последует вторая волна роста издержек в производстве продуктов питания, в частности мясо-молочной продукции. Такое предположение сделал главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев.

Пик повышения цен производителей зерновых пока не пройден, считает он. К тому же следом за циклом зерновых идет цикл мясных продуктов с отставанием в 9—12 месяцев, указывает эксперт.

«Мы можем получить рост издержек в широком спектре отраслей, которые связаны с производством продуктов питания, мясо-молочных продуктов. То есть мы можем получить вторую волну со стороны этого сегмента», — пояснил аналитик Росбанка.



Следом за повышением цен на продукты питания могут вырасти цены и на непродовольственные товары, считает Кошелев. По его словам, у производителей в обрабатывающих отраслях складываются проинфляционные ожидания, связанные с динамикой курса рубля и потенциальным ростом издержек на внешних рынках.