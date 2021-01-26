Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о «гаражной амнистии», сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Инициатива позволит гражданам без лишних сложностей оформить свои права на гаражи и землю под ними и предоставит возможность свободно распоряжаться этими объектами, защитить свои права.

В настоящее время большое количество гаражей по всей стране существует неофициально, то есть не оформлено в установленном порядке, что не позволяет их владельцам защитить свои права, а также распорядиться этими объектами по своему усмотрению (продать, передать по наследству и т. п.) и вызывает ряд других проблем с эксплуатацией. На сегодняшний день фактически не определены собственники значительного количества гаражей; не установлены лица, ответственные за их содержание и эксплуатацию, в том числе с точки зрения обеспечения безопасности населения.

Одной из существенных проблем являются трудности с регистрацией права собственности членов гаражно-строительных кооперативов на гаражи. Как правило, это вызвано отсутствием документов о предоставлении земельных участков для строительства гаражей и на сами гаражи. При этом, по данным ФНС России, в Едином государственном реестре юридических лиц содержится информация о 36 902 юридических лицах, зарегистрированных в качестве гаражных (гаражно-строительных) кооперативов.

«В целях решения указанных проблем законопроектом предлагаются изменения в Земельный кодекс, федеральные законы «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и «О государственной регистрации недвижимости», — отмечается в сообщении Госдумы.

Законопроектом предлагается механизм, который позволит предоставить гражданам земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи.

Проектом закона определяется перечень возможных документов, подтверждающих соответствующее право, которые предоставляются гражданином вместе с заявлением о предоставлении земельного участка. Например, к заявлению может быть приложен один из следующих документов: договор о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения; или договор об уплате коммунальных услуг в связи с использованием гаража; документы, подтверждающие исполнение со стороны гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг; документ, подтверждающий проведение государственного технического учета или технической инвентаризации гаража, и другие.

Предусматриваются одновременный государственный кадастровый учет и государственная регистрация права собственности — на гараж, возведенный до введения в действие Градостроительного кодекса, и на земельный участок под гаражом. Это будет осуществляться по заявлению органа государственной власти или органа местного самоуправления, предоставившего указанный земельный участок. Соответствующее заявление должно быть подано уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней с момента принятия им решения о предоставлении земельного участка гражданину. В случае если в указанный срок заявление не подано, гражданин вправе обратиться в орган регистрации прав самостоятельно.

Законопроектом также предусматривается дополнительное полномочие органов МСУ, согласно которому размещение гаражей, не являющихся объектами капитального строительства (например, временных стоянок), будет возможно без предоставления земельных участков — на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

«По нашей оценке, благодаря этому законопроекту более 3,5 миллиона граждан получат возможность в течение пяти лет — до 1 января 2026 года зарегистрировать и получить право на использование земельных участков, на которых возведены гаражи», — рассказал руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

«Миллионы наших граждан имеют сегодня такие гаражи, имеют земельные участки, но не могут ими распорядиться — ни продать, ни подарить, потому что они не оформлены», — сказал руководитель фракции.