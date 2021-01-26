Наступивший год может оказаться периодом улучшения деловой активности, что будет способствовать росту мировой экономики. Сильная просадка ВВП и других макроэкономических показателей в 2020 году сама по себе может стать основой для восстановительного роста. Об этом говорится в новом макроэкономическом обзоре «Стратегия-2021. Великий отскок», который подготовили аналитики УК «Альфа-Капитал».



Согласно базовому прогнозу, особенно удачным 2021 год может стать для России. В отличие от многих других развивающихся рынков фундаментально отечественный рынок выглядит очень привлекательно. Низкие макроэкономические риски, небольшой уровень долга, состояние бюджета, наличие резервов и действующая фискальная и монетарная политика — все это создает предпосылки для притока капитала. На фоне укрепления цен на нефть (в базовом сценарии — 55 долларов за баррель) курс национальной валюты может укрепиться до 70 рублей за доллар. Аналитики управляющей компании полагают, что сейчас курс доллара по отношению к рублю находится намного выше справедливых уровней. ВВП в наступившем году может вырасти на 3%.

Дополнительную привлекательность отечественному фондовому рынку придает то, что на фоне восстановления экономики и роста цен на сырье ряд компаний могут вернуться к практике выплаты высоких дивидендов. К тому же, считают авторы прогноза, многие компании в РФ выиграют от соотношения высоких сырьевых цен и относительно слабого рубля. «В 2021 году российский рынок акций может получить новый импульс благодаря высокой концентрации «компаний стоимости», которые получат преимущество на фоне циклического роста экономики и исчерпанного потенциала снижения ставок в твердых валютах, роста прибылей и дивидендных выплат», — говорится в обзоре УК «Альфа-Капитал».

В результате российский рынок может значительно выиграть на фоне восстановления интереса инвесторов к рискованным активам. По прогнозам аналитиков, в 2021 году рост рынка акций может составить около 10%, а вложения в рублевые облигации могут принести до 7%. При этом риски влияния санкций не столь высоки, как в прошлые годы, поскольку приток внутренних инвесторов на рынок делает его менее зависимым от внешних политических факторов. Российские акции выглядят очень привлекательной идеей на 2021 год, констатируют аналитики «Альфа-Капитала».

Вложения в иностранные активы также могут принести хороший результат. На фоне низких ставок в США и странах ЕС и политики количественного смягчения со стороны центральных банков приток инвестиций на фондовый рынок продолжит расти. Причем европейский рынок, который несколько лет отставал от американского, может показать даже опережающую динамику. В 2021 году он «может реабилитироваться» благодаря общему росту экономики, возвращению инвесторов в акции «компаний стоимости» и улучшению динамики курса евро. А вот американский рынок хотя и отыграл очередное падение, из-за ряда факторов (в том числе исчерпания потенциала снижения ставки ФРС и высоких рисков инфляции) может показать более скромную динамику. К тому же, отмечается в обзоре, несмотря на «коронакризис», цены на многие активы находятся уже на довольно высоком уровне, поэтому «потенциал роста индексов в 2020 году выглядит ограниченным».

В целом при реализации базового сценария средняя доходность портфелей иностранных акций может составить 7%, а портфелей иностранных облигаций — до 5%. При этом, указывают аналитики, в 2021 год рынок еврооблигаций входит «на очень низких уровнях доходности», а активизация первичного рынка размещений говорит «об улучшении ситуации и оценок как инвесторами, так и компаниями». При благоприятном развитии событий доходность долговых портфелей евробондов может составить 6,5%, а доходность вложений в иностранные акции — до 15%. Российский рынок акций при хорошем раскладе может показать рост до 25%, рубль укрепится: доллар будет стоить 65 рублей при цене на нефть в 65 долларов за баррель.

Но, несмотря на благоприятное начало года, аналитики УК «Альфа-Капитал» отмечают, что существует целый набор рисков, который может привести к рецессии в экономиках целых стран и падению фондовых рынков. «Один из наиболее важных вопросов — как будет развиваться ситуация в США и еврозоне. Оба региона находились в зрелой стадии экономического цикла накануне «коронакризиса», поэтому прогнозы по ним и до кризиса не были особо радужными. Но, с другой стороны, принудительное охлаждение экономики создало задел для длительного циклического роста, а массированные программы фискального и монетарного стимулирования снижают риск того, что экономический шок от коронавируса будет иметь продолжение в виде полноценной рецессии», — говорится в обзоре. С другой стороны, массированный вброс денег со стороны центробанков и рост издержек компаний в итоге могут привести к ускорению инфляции. Наконец, еще одним глобальным риском аналитики считают рост долга развивающихся стран и ухудшение кредитных рисков, что может особенно негативно сказаться на долговом рынке.

Среди других вызовов, с которыми могут столкнуться фондовые рынки в 2021 году, авторы обзора называют политические санкции и торговые войны, серьезное нарастание разногласий между странами соглашения ОПЕК+ и волну дефолтов в развивающихся странах. Особенно масштабные последствия могут быть из-за продолжения торговой войны США с Китаем. Хотя сейчас торговые споры отошли на второй план, новый президент США вполне может придерживаться линии администрации Трампа в этом вопросе, считают в УК «Альфа-Капитал». Тем более что для США Китай в 2021 году, как указывают аналитики, станет еще более серьезным геополитическим соперником.

При реализации этих рисков выход мировой экономики из рецессии может затянуться, и это коснется как многих развитых, так и развивающихся рынков. Но отдельно для России по-прежнему более серьезный потенциальный риск — это вопрос санкций. «Хотя экономика РФ и выглядит защищенной от большого числа внешних рисков, вопрос всегда в силе внешнего давления. Все вводимые ранее санкции оказывали временный эффект на стоимость активов. Если же санкции примут форму ограничений на использование финансовой инфраструктуры, это может оказать сильное и устойчивое влияние на стоимость российских активов», — говорится в обзоре компании.

При неблагоприятном развитии событий мы увидим волну ослабления рубля (доллар может уйти к 80 рублям), а цена на нефть в некоторых сценариях может опуститься ниже 45 долларов. Также при неблагоприятных условиях рост ВВП РФ может оказаться не выше 1,5%, а инфляция при определенных условиях может превысить 4,5%.