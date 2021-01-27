ВТБ и «Ростелеком» завершили первый этап тестирования технологии прохода по лицевой биометрии на спортивные мероприятия «ВТБ Арены». В проекте используется биометрическая система, разработанная дочерней компанией «Ростелекома» — АО «РТ Лабс». Технология позволяет повысить уровень безопасности, сократить время прохода через турникеты до одной — двух секунд и обеспечивает более 99,99% точности распознавания лиц.



Тестирование новой системы началось на «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» в декабре 2020 года. Участникам фокус-группы предлагалось подойти к турникету, где установлен биометрический терминал, и посмотреть в камеру. В это время система идентифицировала их по лицу и передавала сигнал в СКУД (систему контроля и управления доступом на объекты), которая самостоятельно принимала решение о проходе посетителей на стадион. Вся процедура занимала не более двух секунд.

Система распознавания лиц прошла тестирование в различных ситуациях. Например, если участник фокус-группы с билетом находился в так называемом черном списке, куда попадают болельщики, совершившие различные правонарушения, то система не пропускала его. Если в кадре камеры биометрического терминала возникали несколько лиц, то система идентифицировала и пропускала только того человека, который стоял ближе к камере. В случае, когда билет посетителя был на другую дату, система идентифицировала это и давала соответствующую подсказку на табло, а турникет не открывался. Кроме того, тестирование проводилось на людях в масках, чтобы проверить работу «БиоСКУД» в условиях пандемии — на точность идентификации это не повлияло.

В ходе дальнейших этапов пилотного проекта запланирована интеграция с Единой биометрической системой, оператором которой выступает «Ростелеком», существующей системой идентификации болельщиков и билетно-кассовой системой. Единая биометрическая система позволит болельщикам, ранее сдавшим биометрию в одном из 13,3 тыс. отделений 231 банка, проходить на спортивные мероприятия «ВТБ Арены» без предъявления бумажного билета — по лицевой биометрии. После успешного завершения тестирования планируется ввод решения «Ростелекома» в эксплуатацию. Сдать биометрию может любой желающий.