Зафиксированный в конце прошлого года всплеск спроса россиян на валютные операции носит скорее позитивный характер, полагают аналитики. Экспертные мнения на эту тему приводит газета «Известия» , напоминая, что, согласно данным ЦБ, только за последние два месяца объем конвертации составил 4,7 млрд долларов — больше, чем в другие месяцы 2020 года, а также в ноябре — декабре предкризисного 2019 года.

По словам управляющего партнера аналитического агентства WMT Consult Екатерины Косаревой, рост спроса на валюту прежде всего говорит о стабилизации финансового положения населения. Валюту скупают те, у кого появилась финансовая подушка, кто в ближайшие несколько лет планирует крупные покупки: автомобили, недвижимость. Эксперт считает, что тенденция благоприятная.

Как отметил директор Центра конъюнктурного мониторинга НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, объем закупленной валюты — в районе 5 млрд долларов, но это не та сумма движения доходов, по которой можно было бы сказать об изменениях поведения людей и перестроениях в экономике. Негативный фактор — это недоверие к рублю, беспокойство по поводу движений национальной валюты. Позитивный — у людей появился доход, позволивший отойти от сберегательной модели, которая доминировала в пандемию, пояснил эксперт. Он предположил, что покупка валюты — это прежде всего маневр отдельных домохозяйств, а не оформившаяся тенденция.

Избыточной волатильности курса рубля из-за резкой валютизации вкладов или наличности в 2021 году не случится, считает заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов. Иностранная валюта — традиционное средство сбережения в России. Опыт будет постепенно забываться при условии, что рубль будет демонстрировать двухстороннюю, а не одностороннюю волатильность в течение длительного времени, вплоть до нескольких лет, отметил эксперт.

ЦБ: россияне в ноябре — декабре 2020 года положили в банки валюту на 4,2 млрд долларов На российском финансовом рынке в указанный период доминировали в целом положительные тенденции.

Более активное размещение валютных пассивов гражданами позволяет финансовым учреждениям привлекать ресурсы по низкой ставке, а это благоприятно сказывается на банковской системе России, считает президент СРО «Национальная финансовая организация» Василий Заблоцкий. Среди вероятных причин, по которым граждане покупают валюту, могут быть опасения новых санкций, желание диверсифицировать накопления, отметил эксперт.

Как полагает старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева, главным фактором, подстегнувшим людей к покупке валюты, стали непривлекательные ставки по рублевым депозитам в банках. Вероятно, часть рублевых вкладов с истекшим сроком действия могла быть сконвертирована в валюту и переложена в долларовые вклады и счета, отметила эксперт.