Перевод не менее чем 30% сотрудников в режим дистанционной работы теперь не обязательное требование, а только рекомендация для московских компаний. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Как отмечается в сообщении на его сайте, ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает улучшаться. В течение прошедшей недели число новых случаев инфекции не превышало 2—3 тыс. в день. Количество госпитализированных снизилось еще на 1 тыс. человек. В коронавирусных стационарах свободно более 50% коек — впервые с середины июня прошлого года.

«Пандемия идет на спад, и в этих условиях наш долг — создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь — наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка», — написал мэр Москвы.

В этой связи начиная с 27 января 2021 года «требование о переводе не менее чем 30% сотрудников в режим дистанционной работы перестает быть обязательным и будет носить рекомендательный характер», сообщил он, дав понять, что руководители предприятий и организаций могут по своему усмотрению вернуть работников в офисы или сохранить «удаленку».

В самом указе уточняется, что сохраняется обязанность работодателей, осуществляющих деятельность на территории Москвы, перевести на дистанционный режим работы всех работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) из числа граждан старше 65 лет, а также граждан с определенными заболеваниями (перечень определен департаментом здравоохранения Москвы), за исключением тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей. При этом данное требование не распространяется на организации оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, структуры «Роскосмоса», «Росатома», организации, осуществляющие работу по государственному оборонному заказу, а также организации электронно-технической отрасли, обеспечивающие деятельность вышеперечисленных игроков, организации здравоохранения и иные организации, определенные столичным штабом по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения коронавируса.



Кроме того, отменяются ограничения на ночную (с 23:00 до 6:00) работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений. При этом такие заведения по-прежнему должны соблюдать установленные Роспотребнадзором требования по рассадке посетителей и санитарный режим, подчеркивается в сообщении.

Решение о дальнейшем формате обучения в вузах, подведомственных правительству Москвы, будет принято до 6 февраля 2021 года по согласованию с Минобрнауки России.



Сроки и этапы отмены остающихся ограничений будут объявлены дополнительно, уточнил Собянин, подчеркнув, что вероятность заражения коронавирусом, хоть и уменьшилась, все еще существует и «борьба пока не закончена».

Первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк, возглавляющий городской департамент торговли и услуг, уточнил ТАСС , что ношение масок и перчаток в офисах Москвы, а также в магазинах и транспорте остается обязательным. «В магазинах, торговых центрах, транспорте, а также на рабочих местах необходимо продолжать носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию», — сказал он и напомнил, что штрафы за нарушение масочно-перчаточного режима в Москве продолжают действовать.

