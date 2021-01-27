Бесконтактные карты «Мир» теперь могут приниматься к оплате торгово-сервисными предприятиями, использующими технологию SoftPOS, которая позволяет превратить смартфон на базе операционной системы Android с NFC-модулем в мобильный терминал. Об этом сообщили в пресс-службе платежной системы «Мир».

В настоящее время такое решение для приема бесконтактных карт «Мир» уже поддерживают три банка-эквайрера: СберБанк с приложением Tap on Phone, банки «Русский Стандарт» и «Открытие». «Продавцу достаточно скачать из магазина приложений соответствующее приложение от банка-эквайера, пройти регистрацию в нем и начать принимать оплату», — пояснил коммерческий директор платежной системы «Мир» Дмитрий Бувин. Он подчеркнул, что устанавливать дополнительное оборудование не требуется.

На смартфоне с установленным приложением приема оплаты от банка-эквайера можно расплачиваться по бесконтактной карте «Мир» в рамках установленного лимита на суммы операций без ввода ПИН-кода. Также предусмотрена возможность оплачивать покупки с помощью мобильных платежных сервисов Mir Pay и Samsung Pay, к которым привязана карта «Мир». Для таких операций сумма покупки через приложение не имеет значения, так как операция подтверждается держателем карты на смартфоне при помощи пароля, отпечатка пальца или другим способом.



В сообщении банка «Русский Стандарт» уточняется, что приложение SoftPOS может быть установлено на всех современных моделях смартфонов, оснащенных NFC-модулем и работающих на базе операционной системы Android версии 7.0 и выше.