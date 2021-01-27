Федеральная налоговая служба (ФНС) России создает специальную инспекцию для VIP-клиентов, пишет издание VTimes. Отмечается, что инспекция будет заниматься налогами россиян, чьи доходы превышают 500 млн рублей в год. Перед новой инспекцией будет стоять задача: собирать досье на таких россиян для более точной оценки их налогов.

В настоящее время подразделения в регионах РФ (по месту регистрации налогоплательщиков) занимаются проверкой данных об их доходах, активах и сложных операциях. Однако, пишет издание со ссылкой на собеседника, органам на местах не хватает информации.

Как заявил в беседе с изданием сотрудник налоговых служб, даже когда данные о финансовых счетах российских налоговых резидентов, которые находятся за рубежом, попадают в региональные инспекции, местные служащие ФНС не всегда знают, что с ними делать. Качество проверок налоговых органов в регионах не всегда высокое.

Как прокомментировал старший юрист налоговой практики UFG Wealth Managment Роман Исаков, централизация сбора данных о доходах состоятельных граждан усилит контроль за движением их капиталов.