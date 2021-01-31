Абсолют Банк увеличил сумму кредита по программе «Военная ипотека», сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Программа «Военная ипотека» Абсолют Банка дает возможность военнослужащим — участникам накопительной ипотечной системы (НИС) приобретать объекты на первичном и вторичном рынках недвижимости с использованием жилищного кредита по ставке 8,95%. Максимальная сумма кредита — до 2 996 000 рублей. Минимальный первоначальный взнос — 20,01% от стоимости объекта недвижимости», — говорится в релизе.

За 2020 год Абсолют Банк выдал по программе военной ипотеки кредитов на сумму более 235 млн рублей. За этот период более 70% жилья военнослужащие приобрели на вторичном рынке. Регионом — лидером по военной ипотеке является Краснодар: 50% всех выданных кредитов — на покупку жилья в Краснодарском крае.



