📰 Гендиректор компании «Открытие Брокер» Владимир Крекотень покидает свой пост, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники на фондовом рынке. Внутри компании об этом было объявлено на прошлой неделе, последний день его работы — 29 января. Как рассказали источники, Крекотень займет пост гендиректора управляющей компании «Ингосстрах Инвестиции». Появление на фондовом рынке массового розничного инвестора меняет его инфраструктуру. Если ранее участниками рынка были брокеры и крупные банки, то в прошлом году в этом направлении стали смотреть и классические банки, а теперь и компании из других секторов. Так, «Ингосстрах» собирается удвоить активы под управлением дочерней управляющей компании «Ингосстрах Инвестиции» за счет развития розничного направления. По мнению экспертов, это потребует значительных затрат на цифровизацию и переобучение сотрудников.

📰 Исследователь безопасности из компании ESET Лукас Стефанко рассказал об обнаружении опасного вируса в мессенджере WhatsApp, пишут «Известия» . Он отметил, что вредоносное ПО автоматически распространяется через сообщения, передает WeLiveSecurity. Вирус проникает в смартфон после того, как пользователь получает ссылку на мобильное приложение Huawei Mobile, где ему сообщают о возможности якобы выиграть смартфон. После перехода по ссылке юзер WhatsApp перенаправляется на сайт, оформлением схожий с магазином приложений Google Play, где ему предлагается установить программу.

📰 «Внучка» СберБанка — сервис по банкротству физлиц «ФрешСтарт» выходит на полную мощность, пишет «Коммерсант» . Это особенно актуально в преддверии серьезного роста числа личных банкротств в 2021 году, который ускорится в результате «коронакризиса». Проект объединяет на одной площадке потенциальных банкротов и арбитражных управляющих. Площадка имеет значительный потенциал роста и может стать одним из лидеров рынка. В то же время зависимость ее от крупнейшего розничного кредитора может привести к конфликту интересов и недоверию к платформе, указывают эксперты.

📰 С учетом сохранения ФРС околонулевых ставок и стимулирующего характера монетарной политики краткосрочно не ожидается усиление американской валюты на валютном рынке, пишет «Российская газета» , ссылаясь на инвестиционного стратега «БКС Мир инвестиций» Александра Бахтина. По его словам, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в мире и проблем с поставками вакцины рисковые активы могут понести потери, а доллар, рассматриваемый как защитный актив, укрепится. Усиление санкционных рисков может стать дополнительным фактором давления на рублевый курс. Если данные риски реализуются, рубль может отойти к пятилетним минимумам в районе 82 рублей за доллар и 94 — за евро. Курс рубля к доллару в ближайшие недели может формироваться в пределах 73—77 рублей, к евро — 89—92,5 рубля.



📰 Российские нефтегазовые компании по акционерной доходности за последние три года в мировом топ-5 занимают четыре позиции, пишет РБК , ссылаясь на Boston Consulting Group. Первое место среди самых доходных для акционеров компаний сектора за последние три года заняла финская нефтегазовая компания Neste со средним TSR 50%. Следом за ней идет «ЛУКОЙЛ» (TSR 30%). Места с третьего по пятое занимают «Газпром» (25%), «Татнефть» (23%) и «Новатек» (22%). Еще один представитель российского нефтегазового сектора, «Сургутнефтегаз», на восьмой строчке с TSR 14%.

📰 Вспышки птичьего гриппа на юге России и закрытие ряда птицефабрик привели к снижению активности поставщиков куриных яиц и росту цен, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источник на розничном рынке. По данным торговых сетей, в центральной части страны оптовая стоимость самой дешевой категории яиц почти на 20% превысила обычный уровень. Птицеводческие предприятия уже просят правительство не вводить регулирование цен, указывая на объективный характер подорожания яиц и предупреждая о рисках дефицита.

