📰 Гендиректор компании «Открытие Брокер» Владимир Крекотень покидает свой пост, пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники на фондовом рынке. Внутри компании об этом было объявлено на прошлой неделе, последний день его работы — 29 января. Как рассказали источники, Крекотень займет пост гендиректора управляющей компании «Ингосстрах Инвестиции». Появление на фондовом рынке массового розничного инвестора меняет его инфраструктуру. Если ранее участниками рынка были брокеры и крупные банки, то в прошлом году в этом направлении стали смотреть и классические банки, а теперь и компании из других секторов. Так, «Ингосстрах» собирается удвоить активы под управлением дочерней управляющей компании «Ингосстрах Инвестиции» за счет развития розничного направления. По мнению экспертов, это потребует значительных затрат на цифровизацию и переобучение сотрудников.
📰 Исследователь безопасности из компании ESET Лукас Стефанко рассказал об обнаружении опасного вируса в мессенджере WhatsApp, пишут «Известия». Он отметил, что вредоносное ПО автоматически распространяется через сообщения, передает WeLiveSecurity. Вирус проникает в смартфон после того, как пользователь получает ссылку на мобильное приложение Huawei Mobile, где ему сообщают о возможности якобы выиграть смартфон. После перехода по ссылке юзер WhatsApp перенаправляется на сайт, оформлением схожий с магазином приложений Google Play, где ему предлагается установить программу.
📰 «Внучка» СберБанка — сервис по банкротству физлиц «ФрешСтарт» выходит на полную мощность, пишет «Коммерсант». Это особенно актуально в преддверии серьезного роста числа личных банкротств в 2021 году, который ускорится в результате «коронакризиса». Проект объединяет на одной площадке потенциальных банкротов и арбитражных управляющих. Площадка имеет значительный потенциал роста и может стать одним из лидеров рынка. В то же время зависимость ее от крупнейшего розничного кредитора может привести к конфликту интересов и недоверию к платформе, указывают эксперты.
📰 С учетом сохранения ФРС околонулевых ставок и стимулирующего характера монетарной политики краткосрочно не ожидается усиление американской валюты на валютном рынке, пишет «Российская газета», ссылаясь на инвестиционного стратега «БКС Мир инвестиций» Александра Бахтина. По его словам, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в мире и проблем с поставками вакцины рисковые активы могут понести потери, а доллар, рассматриваемый как защитный актив, укрепится. Усиление санкционных рисков может стать дополнительным фактором давления на рублевый курс. Если данные риски реализуются, рубль может отойти к пятилетним минимумам в районе 82 рублей за доллар и 94 — за евро. Курс рубля к доллару в ближайшие недели может формироваться в пределах 73—77 рублей, к евро — 89—92,5 рубля.
📰 Российские нефтегазовые компании по акционерной доходности за последние три года в мировом топ-5 занимают четыре позиции, пишет РБК, ссылаясь на Boston Consulting Group. Первое место среди самых доходных для акционеров компаний сектора за последние три года заняла финская нефтегазовая компания Neste со средним TSR 50%. Следом за ней идет «ЛУКОЙЛ» (TSR 30%). Места с третьего по пятое занимают «Газпром» (25%), «Татнефть» (23%) и «Новатек» (22%). Еще один представитель российского нефтегазового сектора, «Сургутнефтегаз», на восьмой строчке с TSR 14%.
📰 Вспышки птичьего гриппа на юге России и закрытие ряда птицефабрик привели к снижению активности поставщиков куриных яиц и росту цен, пишет «Коммерсант», ссылаясь на источник на розничном рынке. По данным торговых сетей, в центральной части страны оптовая стоимость самой дешевой категории яиц почти на 20% превысила обычный уровень. Птицеводческие предприятия уже просят правительство не вводить регулирование цен, указывая на объективный характер подорожания яиц и предупреждая о рисках дефицита.