Российские банки заработали в 2020 году 1,6 трлн рублей. Такие данные представил ЦБ в материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в декабре 2020 года» , отметив, что этот показатель всего на 0,1 трлн рублей, или на 6%, меньше прибыли за 2019 год.

Доля активов банков, прибыльных по итогам 2020 года, составила 98%, что сопоставимо с 2019 годом. Однако медианное сокращение составило около 30%, в основном из-­за резервов, что более точно отражает последствия пандемии, делает оговорку регулятор.

Отдельно за декабрь 2020 года прибыль банковского сектора РФ составила 159 млрд рублей, что на 7% лучше результата за ноябрь. По данным ЦБ, в декабре у отдельных банков были крупные разовые доходы, завысившие результат сектора.

Описывая тенденции декабря в развитии сектора, регулятор указывает, что «продолжилось активное кредитование компаний, в том числе через покупку корпоративных облигаций. Рост розничных кредитов несколько замедлился, в основном в сегменте необеспеченных ссуд, в то время как ипотека по-­прежнему росла высокими темпами. Новых крупных покупок ОФЗ не было на фоне снижения заимствований со стороны Минфина России. Как и в прошлые годы, в декабре произошел значительный рост вкладов населения и средств компаний в результате бюджетных трат».

Корпоративный кредитный портфель в декабре вырос на 0,6%, что соответствует динамике в ноябре. Уточняется, что показатели прироста приводятся с исключением влияния валютной переоценки. Прирост пришелся на системно значимые кредитные организации (плюс 1,2%), в то время как у других банков из топ-100 портфель сократился (на 1,6%). Около 85 млрд из 281 млрд рублей прироста обеспечило проектное финансирование строительства жилья, которое с начала года выросло в 3,5 раза.

В целом за 2020 год прирост корпоративных кредитов составил 9,9% (в 2019-м — 5,8%).

Рост розничного портфеля в декабре был ниже, чем в предыдущие месяцы (плюс 1,2%, с корректировкой на секьюритизацию).

Ипотечный портфель, по опросам крупнейших банков (из топ-30), в декабре вырос на 2,8% (с корректировкой на секьюритизацию), что чуть ниже темпов в сентябре — ноябре (около 3%). Доля программы «Льготная ипотека 6,5%» в выдачах в декабре снизилась по сравнению с прошлыми месяцами и составила около 20%. По итогам 2020 года рост ипотечного портфеля составил почти 25% (в 2019-м — 20%).

В Центробанке рассказали о перспективе накопления рисков в ипотеке Заметный рост стоимости жилья при сокращении доходов населения в значительной степени нивелировал выгоду для заемщиков от более низких ставок; кроме того, банки стали выдавать больше кредитов с низким первоначальным взносом.

Потребительские кредиты (без учета автокредитов) в декабре, по данным опросов, по­-прежнему росли умеренно (плюс 0,6% после плюс 1,1% в ноябре). Всего с начала года прирост составил 9,2% (в 2019-м — 20,9%).

В декабре просроченная задолженность корпоративных заемщиков почти не изменилась, а в рознице даже снизилась — на 9,2 млрд рублей (минус 1%). В целом в 2020 году, вопреки опасениям, значительного ухудшения качества кредитов не произошло, указывает регулятор. Доля проблемных и безнадежных ссуд в корпоративном портфеле снизилась до 10,1% на 30 ноября 2020-го с 11% на начало года, в основном за счет роста портфеля. В сегменте необеспеченных потребительских кредитов доля неработающих кредитов выросла до 9% с 7,5%, что, по оценке ЦБ, не критично, а в ипотечном портфеле — осталась на уровне 1,4%. Избежать более серьезных последствий для кредитного качества помогли меры поддержки заемщиков из пострадавших отраслей, в том числе реструктуризация кредитов. С конца марта было реструктурировано кредитов на сумму около 6,8 трлн рублей (10% портфеля).

ЦБ не ждет «катастрофического» досоздания резервов в момент отмены послаблений для банков Так считает директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.

Объем средств юридических лиц в декабре вырос на 4,4%, при этом росли как рублевые остатки, так и валютные. Приток пришелся в основном на системно значимые банки (плюс 5,3%) и в меньшей степени — на другие крупные банки из топ-100 (плюс 3,1%). С начала года прирост средств компаний достиг 15,9% (в 2019 году — 7%).

В декабре традиционно произошел существенный приток средств населения (плюс 4,9%). Это обусловлено выплатой премий и перечислением социальных платежей в конце года, поясняют в ЦБ. Всего с начала года прирост средств физических лиц составил 4,2%, что существенно ниже показателя 2019 года в 9,7% из-­за снятия наличных денег в острую фазу пандемии, а также ухода в альтернативные инструменты на фоне снизившейся доходности вкладов. Объем средств на счетах эскроу, которые характеризуют вложения населения в недвижимость, в декабре вырос на 171 млрд рублей, а с начала года — более чем на 1 трлн на фоне активных продаж квартир на первичном рынке, поддерживаемом в том числе ипотечным кредитованием.

Балансовый капитал банковского сектора в декабре вырос на 141 млрд рублей, до 10,7 трлн. По итогам 11 месяцев (данных за декабрь пока нет) показатель достаточности совокупного капитала увеличился на 0,14 процентного пункта, до 12,39%, ввиду опережающего роста совокупного капитала (плюс 3,7%) по сравнению с активами, взвешенными по уровню риска (плюс 2,5%). Показатель достаточности базового капитала увеличился на 0,3 п. п., до 8,78%, основного капитала — на 0,59 п. п., до 9,76%.

В числе прочего отмечается, что внедрение в 2021 году нового стандартизированного подхода в отношении необеспеченных потребительских кредитов может высвободить дополнительный капитал.

В целом банковский сектор обладает значительным запасом капитала: 5,7 трлн рублей на начало декабря (10% объема кредитного портфеля), но он распределен среди банков неравномерно.



На 31 декабря 2020 года в России действовали 406 кредитных организаций, в том числе 366 банков. С начала 2020 года у 17 кредитных организаций были отозваны лицензии, у восьми — аннулированы в результате их добровольной ликвидации, произошло 13 реорганизаций в форме присоединения, выданы лицензии двум небанковским кредитным организациям.