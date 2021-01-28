Российские фондовые торги открылись в четверг в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:13 мск индекс Мосбиржи потерял 0,5% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 326,94 пункта. Индекс РТС просел на 1,09% до отметки 1 377,78.

«В четверг с учетом сохранения негативных настроений на мировых рынках индекс Мосбиржи может продолжить откатываться в направлении 3 300 пунктов. Риски развития коррекции и ухода индекса Мосбиржи на более низкие уровни остаются высокими», — полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

«Появились первые сигналы глубокой коррекции. Сейчас нужно следить за динамикой пары доллар/рубль, так как перед выходными рубль может сильно ослабнуть к доллару из-за готовящихся протестов в поддержку Навального. Если на этом фоне еще и нефть опустится до 54,5 доллара, то российские индексы сильно просядут. На горизонте появились два ценовых уровня: 3 190 (индекс Мосбиржи) и 1 325 (индекс РТС)», — рассуждает аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Очень неожиданной оказалась реакция рынков на итоги заседания ФРС США и последующую пресс-конференцию ее главы Джерома Пауэлла. ФРС ожидаемо оставила ставку без изменений... При этом Федрезерв будет и дальше стимулировать американскую экономику… Вроде ничего нового и негативного. Вроде и рынки не ждали от ФРС никаких новых стимулирующих мер. Но так или иначе фондовые площадки рухнули. Потери по ведущим американским индексам превысили 2%. Так иногда бывает, когда рынок сильно перекуплен, а поводов для дальнейшего роста не видно. Впрочем, продажи начались еще до публикации итогов ФРС, а регулятор лишь усилил их», — отмечает главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Он напоминает, что накануне индекс Мосбиржи потерял около 1,4%. «Причем обороты торгов возросли, что говорит о том, что идут реальные сильные продажи акций», — комментирует эту динамику эксперт.



«Однако не думаем, что коррекция будет длительной, ведь поводов для активных распродаж нет, ничего кардинально плохого не случилось. Очень скоро инвесторы вспомнят о близости начала реализации нового пакета стимулирующих мер в объеме 1,9 триллиона долларов, и под появление этих денег начнется скупка акций», — пишет Антонов.