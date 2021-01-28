Объем дорезервирования по реструктурированным кредитам может составить до 2% кредитного портфеля, говорится в докладе Банка России о развитии банковского сектора в декабре 2020 года. Однако досоздание резервов по проблемным кредитам будет происходить плавно, без «катастрофического» роста в момент отмены регуляторных послаблений, считает директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.

По оценке банков, по 20—30% реструктурированных в 2020 году кредитов заемщики не смогут восстановить финансовое положение, и кредитным организациям придется постепенно досоздавать резервы. С учетом уже созданных резервов по этим кредитам объем дорезервирования может составить до 2% кредитного портфеля, говорится в докладе регулятора.

«Это будет процесс плавный, то есть это вызревание будет постепенным, единомоментного, разового, суперсильного досоздания резервов, например, в момент отмены послаблений не произойдет. Да, рост какой-то будет, но не катастрофический», — отметил Данилов.

Банки РФ заработали в 2020 году 1,6 трлн рублей Отдельно за декабрь 2020 года прибыль банковского сектора РФ составила 159 млрд рублей, что на 7% лучше результата за ноябрь.

В целом в 2020 году, вопреки опасениям, значительного ухудшения качества кредитов не произошло, говорится в докладе ЦБ. Доля проблемных и безнадежных ссуд (кредиты IV и V категорий качества) в корпоративном портфеле снизилась до 10,1% на 30 ноября с 11% на начало года — в основном за счет роста портфеля. В сегменте необеспеченных потребительских кредитов доля неработающих кредитов (просроченных дольше 90 дней) выросла до 9,0% с 7,5%, а в ипотечном портфеле — осталась на уровне 1,4%.