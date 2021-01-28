СберБанк предложил клиентам широкий круг инструментов на два основных новых индикатора — SOFR и €STR — и планирует в I квартале текущего года расширить линейку на все безрисковые индикаторы. Об этом объявил старший вице-президент СберБанка Андрей Шеметов на конференции «Как подготовиться к отмене ставки LIBOR и переходу на безрисковые индикаторы?», которая прошла 28 января в онлайн-формате.

В результате международной реформы индикаторов процентных ставок наиболее популярные индикаторы семейства LIBOR в основных иностранных валютах прекратят существование, напоминает банк в своем сообщении. LIBOR нельзя будет использовать в кредитных и деривативных сделках с плавающими ставками после 2021 года.

Мосбиржа может со II квартала 2021 года запретить сделки с использованием ставок LIBOR и EURIBOR В соответствии с рекомендациями регулятора Мосбиржа проводит мероприятия по отказу от использования ставок LIBOR и EURIBOR в качестве индикаторов для заключения сделок на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов.

«СберБанк начал готовиться к реформе LIBOR еще в 2019 году. Была проведена оценка всех сделок с использованием LIBOR, утверждены перечень альтернативных индикаторов и план мероприятий по отказу от LIBOR и переходу на безрисковые индикаторы (для сделок в долларах — индикатор SOFR, для евро — €STR, для фунтов — SONIA и т. д.). Заблаговременная подготовка позволила уже сейчас быть готовыми работать по новым правилам, обеспечивая плавный переход клиентов банка на новые индикаторы», — отмечается в релизе.

Банк России рекомендует финорганизациям переходить на альтернативные LIBOR индикаторы Особенно это касается договоров, вступающих в силу с 1 января 2022 года.

«Ставка LIBOR была основным индикатором процентных ставок более 30 лет, а общий объем контрактов, привязанных к ней, оценивается более чем в 400 триллионов долларов США. Несмотря на востребованность, у LIBOR есть недостатки, и это подтолкнуло финансовые рынки к проведению масштабной реформы по замене эталонных индикаторов на новые безрисковые ставки, — напоминает старший вице-президент СберБанка Андрей Шеметов, чьи слова приводятся в сообщении. — СберБанк уже запустил продукты для корпоративных клиентов с новым безрисковым индикатором SOFR вместо LIBOR для сделок в долларах. Процесс перехода будет постепенным, до середины 2021 года мы еще будем предлагать клиентам кредиты и деривативы как с LIBOR, так и с безрисковыми индикаторами».

Банк России определил альтернативные LIBOR процентные индикаторы Проблема справедливого формирования финансовых индикаторов и наличия процедур, препятствующих манипулированию, особенно остро встала перед регуляторами после глобального финансового кризиса 2008—2009 годов, напоминают в ЦБ.

Вице-президент СберБанка, директор казначейства Алексей Лякин отметил, что новые безрисковые индикаторы имеют существенное преимущество для клиентов — они более стабильны и предсказуемы по сравнению с LIBOR. Во-первых, ими нельзя манипулировать, так как они рассчитываются по реальным сделкам, а не по индикативным котировкам, как LIBOR, во-вторых, они не содержат премию за кредитный риск банков-контрибьюторов и премию за срочность, в-третьих, они непосредственно связаны с денежно-кредитной политикой центральных банков.



Как следует из слов старшего управляющего директора по торговым операциям на глобальных рынках СберБанка Бориса Шерайзина, в рамках глобальной реформы переход на новые индикаторы идет медленнее, чем изначально планировалось. Сроки сдвигаются, а ликвидность рынка новых индексов в десятки раз меньше, чем привычных, констатировал он, но подчеркнул, что переход неизбежен и к нему необходимо быть готовыми.