Численность безработных в России за 2020 год, по предварительным данным, составила около 4,321 млн человек, что на 24,7% выше показателя за 2019 год, говорится в материалах Росстата.

Также численность безработных в декабре 2020 года достигла около 4,433 млн человек, что на 4% меньше показателя за ноябрь-2020. При этом по сравнению с декабрем 2019 года безработица выросла на 27,6%.

Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в 2020 году составила 5,9%.

Численность официально зарегистрированных безработных в декабре 2020 года достигла 2,8 млн человек, в том числе 1,3 млн получали пособие по безработице.