Количество судебных дел, связанных с хищением персональной информации, за последний год выросло в два раза, пишут «Известия» , ссылаясь на исследование сервиса DLBI. Средний срок следствия составляет около года, в редких случаях — шесть — девять месяцев, поэтому нужно понимать, что значительная часть указанных хищений была совершена в 2019 году, уточнили в компании.

Чаще других под следствие попадали сотрудники операторов сотовой связи: их доля выросла с 44% от общего числа таких инцидентов в 2019 году до 67% в 2020-м, говорится в исследовании. Доля дел в отношении банковских работников упала с 27% до 18%. Общее число переданных в суд дел по продаже данных из госведомств осталось на прежнем уровне, из банков — выросло на 30%, из коммерческих организаций — увеличилось в два раза, а из операторов связи — втрое. Общее число таких дел за прошедший год выросло в два раза, как минимум до 100 инцидентов, сообщили в DLBI.

Рост хищений из баз сотовых операторов объясняется низким уровнем заработной платы сотрудников фронт-офисов и салонов связи, отмечается в исследовании. Также работавшие в салонах злоумышленники продавали украденные данные, не конспирируясь, что позволяло без труда выявлять таких торговцев, а потом документировать их действия контрольными закупками. Сотрудники сотовых компаний и салонов связи продают как услуги «пробива», передавая заинтересованным лицам детализацию звонков и СМС-сообщений, так и клонируют сим-карты по заказу мошенников, взламывающих системы двухфакторной авторизации. Из-за этого в 2020 году выросла доля хищений цифровых активов: от криптовалютных кошельков до «красивых» доменов и имеющих большую аудиторию групп в социальных сетях, отмечают эксперты DLBI.

Банки внедряют новые системы защиты от кибермошенничества Главной проблемой остаются утечки персональной информации клиентов.

По словам представителей кредитных организаций, попытки хищения данных фиксируются периодически, любые подозрения в обязательном порядке расследуются службой безопасности. Также большинство утечек данных происходит не из банков, а из интернет-магазинов. Сотрудникам дается доступ только к той информации, которая нужна для выполнения их функций и определенных процессов в банке. Если доступ к персональным данным необходим, то используется промышленная система противодействия утечкам информации. Представители банков добавили, что обучают персонал, который сдает тесты по информационной безопасности, а также доводят до работников сведения об ответственности за попытки нарушить конфиденциальность данных.

По словам экспертов, из-за перехода многих сотрудников на удаленную работу в период пандемии коронавируса часть утечек ушла в «серую» зону и не была зафиксирована. Злоумышленники могут продавать персональную информацию маркетологам и рекламщикам. Также распространены фишинговые атаки. Некоторые данные могут использоваться для оформления кредитов, налоговых вычетов, пособий, отметили эксперты.