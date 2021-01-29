С 1 февраля увеличиваются социальные выплаты, предоставляемые Пенсионным фондом России. Об этом в пятницу напоминает на своем сайте ПФР.

На 4,9% индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают 14,7 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. Это инвалиды, ветераны боевых действий, люди, которые подверглись радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и некоторые другие граждане.

Размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 2020 год.

На 4,9% также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. По закону он положен всем, кто получает ЕДВ, и предоставляется услугами либо деньгами. Стоимость набора с февраля вырастет до 1 211,66 рубля в месяц, в него входят:

лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов (денежный эквивалент — 933,25 рубля в месяц);

путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент — 144,37 рубля в месяц);

бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте или междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент — 134,04 рубля в месяц).

Помимо этого в феврале увеличится пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего пенсионера, если он не работал. Проиндексированный размер составит 6 424,98 рубля.



Всего на предоставление перечисленных социальных выплат в этом году планируется направить 435 млрд рублей.