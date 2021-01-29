Банк «Металлург» исключен из системы страхования вкладов: теперь это расчетная небанковская кредитная организация без права на работу со средствами физлиц. Об этом сообщил накануне департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.

ООО «Коммерческий банк «Металлург» (Москва) исключен из реестра банков — участников ССВ с 22 января 2021 года после прекращения права на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие банковских счетов физических лиц в связи с изменением своего статуса на статус небанковской кредитной организации, пояснили в агентстве. Как уточняется, финучреждение теперь ведет деятельность как ООО «Расчетная небанковская кредитная организация «Металлург».

По данным АСВ, с учетом этих изменений в ССВ сейчас входят 688 кредитных организаций, в том числе 333 действующих банка, имеющих лицензию на работу с физическими лицами, шесть действующих кредитных организаций, утративших право на привлечение денежных средств физических лиц, а также 349 кредитных организаций, находящихся в стадии ликвидации.



На сайте ЦБ указано, что у «Металлурга» с 22 января этого года действует лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для расчетных небанковских кредитных организаций. При этом сведения относительно участия организации в системе страхования вкладов пока не обновлены (на момент публикации данного материала указано участие в ССВ).