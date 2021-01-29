Банк России вынес ряд новых постановлений о привлечении финорганизаций к административной ответственности. Об этом сообщается в пятницу на сайте регулятора.

Четыре постановления от 29 января 2021 года вынесены в отношении Альфа-Банка, Тинькофф Банка, банка «Открытие» и микрофинансовой компании «МигКредит» соответственно. Речь идет о нарушениях в соответствии со статьей 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Документы пока не вступили в законную силу.

Постановлениями предусмотрено наложение административного штрафа, при этом в номерах документов нет обозначений, указывающих, применяются ли санкции к должностному или юридическому лицу. Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс.

Ранее ЦБ уже привлекал указанные организации к административной ответственности за нарушения при работе с кредитными историями.



Позже в пятницу, 29 января, ЦБ добавил информацию о вынесении 28 января 2021 года постановления о привлечении к административной ответственности ООО «Микрокредитная компания «Норд Капитал» по части 1 статьи 15.27 КоАП («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Нарушение по статье формулируется как «неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи». Юридическому лицу вынесено предупреждение, но постановление пока не вступило в силу.



Более подробно причины привлечения финучреждений к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает организациям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.