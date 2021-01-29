Доля безналичного торгового оборота в России в IV квартале 2020 года составила 55,9%, а за весь 2020 год — 54,1%. Такую оценку дали лаборатория «СберИндекс» и IT-компания «Платформа ОФД», указав, что это на 4,9 процентного пункта выше уровня 2019 года (49,2%) и очередной исторический максимум.

Как отмечается в материале аналитического портала СберБанка SberIndex.ru, тенденция на замедление темпов проникновения безналичных расчетов была переломлена из-за изменения потребительских предпочтений во время пандемии. Больше половины трат (53,1% в IV квартале 2020 года) теперь осуществляются по карте даже в такой традиционно «наличной» категории, как «магазины у дома».

Процесс ухода от наличных в целом продолжается, даже несмотря на существенный рост объема бумажных денег в обращении (на 2,8 трлн рублей, до 13,4 трлн), констатируют аналитики. Тем не менее в категории «строительные и хозяйственные товары» доля безналичного оборота сократилась — эксперты предполагают, что вследствие роста объема наличности на руках у населения.

Банк России: объем наличных денег в обращении вырос за год на 2,8 трлн рублей Пик роста пришелся на II квартал прошлого года, когда были введены ограничительные меры из-за пандемии коронавируса.

В 18 регионах доля безналичного торгового оборота в IV квартале 2020 года превысила 60%.

Впервые появился регион, где доля безналичного торгового оборота достигла 70% в IV квартале, — это Ненецкий автономный округ. В крупнейших городах доля покупок по безналу по традиции превысила показатель по стране и составила 56,7%. В лидерах — города северной части России: Петрозаводск (65,9%), Северодвинск (65,3%) и Сыктывкар (также 65,3%). Если в III квартале 2020 года среди крупнейших городов лишь в 14 показатель превысил 60%, то по итогам IV квартала таких городов стало уже 40.



«Еще один след пандемии: в IV квартале 2020 года снова вырос средний чек», — добавляют аналитики «СберИндекса».