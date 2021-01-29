Криптобиржа Binance, одна из крупнейших по объему торгов, объявила о временной приостановке вывода средств. Как сообщает РБК , в компании объяснили это значительным увеличением количества запросов от новых пользователей. Представитель площадки подчеркнул, что все средства остаются в безопасности.

Binance приостановила вывод средств на фоне резкого укрепления биткоина. Курс первой криптовалюты за полчаса прибавил 6 тыс. долларов, приближаясь к отметке 38 тыс. долларов. В пятницу, 29 января, на 14:00 мск BTC торговался на уровне 36,7 тыс. долларов, за прошедшие сутки рост составил 17%.



Последняя волна роста стоимости биткоина началась после того, как криптовалюту упомянул глава Tesla и SpaceX Илон Маск в своем Twitter-аккаунте.

Позже Binance сообщила, что вывод средств был возобновлен, уточняет РБК.

