Клиентам банка «Ак Барс» доступен новый сервис «Трекер валютного платежа», позволяющий в онлайн-режиме отслеживать маршрут платежа, отправленного по системе SWIFT. Бесплатный сервис доступен в системах «Ак Барс Бизнес Драйв» и «Ак Барс Бизнес Онлайн», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Трекер позволяет клиентам банка контролировать прохождение валютных платежей, видеть этапы их обработки банками-корреспондентами и момент зачисления средств конечному получателю, а также понимать, какая комиссия и кем именно была списана», — говорится в релизе.

Онлайн-контроль за движением международного платежа стал доступным благодаря подключению «Ак Барса» к инновационному сервису в сфере международных расчетов SWIFT GPI.

Чтобы воспользоваться услугой в онлайн-банке, необходимо в списке платежей выбрать нужный платеж со статусом «Исполнен» и нажать кнопку «Отследить платеж». На экране отобразится маршрут движения платежа.