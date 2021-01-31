ВТБ рассматривает возможность вхождения в капитал Первого канала, оно может быть реализовано через конвертацию части кредита в акции, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

«Как мы и говорили ранее, ВТБ рассматривает возможность вхождения в капитал Первого канала. Этот интерес мы подтвердили участием в совете директоров. ВТБ является кредитором Первого канала, и вхождение в капитал может быть реализовано через конвертацию части кредита в акции», — отметили в пресс-службе.

Окончательно доля ВТБ в капитале будет определена после завершения процедуры оценки компании, добавили в банке.

В декабре ВТБ уже отмечал, что рассматривает возможность возвращения в капитал Первого канала, из которого вышел осенью.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении уставного капитала Первого канала, вследствие которого государство сократит свою долю до 34% с 51% и получит «золотую акцию».